Кто заменит Раванелли в "Арсенал-Киев": СМИ назвали главного кандидата
Новости спорта: На посту главного тренера Езерский может заменить Фабрицио Раванелли, который в конце прошлой недели ушел в отставку.
Руководство Арсенал-Киев пока не определилось с кандидатурой нового тренера команды, однако, как стало известно Football.ua, главным кандидатом на роль преемника ушедшего в отставку Фабрицио Раванелли является Владимир Езерский.
41-летний специалист, начинавший тренерскую карьеру ассистентом в Днепре, ныне руководит юношеской (U-17) сборной Украины.
В качестве игрока Езерский выступал за Гарай, Карпаты, Динамо, Кривбасс, Днепр, Шахтер, Зарю, Таврию и Говерлу.