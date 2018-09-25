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Кто заменит Раванелли в "Арсенал-Киев": СМИ назвали главного кандидата

Владимир Езерский
20:52 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: На посту главного тренера Езерский может заменить Фабрицио Раванелли, который в конце прошлой недели ушел в отставку.

Руководство Арсенал-Киев пока не определилось с кандидатурой нового тренера команды, однако, как стало известно Football.ua, главным кандидатом на роль преемника ушедшего в отставку Фабрицио Раванелли является Владимир Езерский.

41-летний специалист, начинавший тренерскую карьеру ассистентом в Днепре, ныне руководит юношеской (U-17) сборной Украины.

В качестве игрока Езерский выступал за Гарай, Карпаты, Динамо, Кривбасс, Днепр, Шахтер, Зарю, Таврию и Говерлу.

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Новости спорта, Владимир Езерский, УПЛ, Фабрицио Раванелли, ФК Арсенал (Киев).
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