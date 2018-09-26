Экс-лидер Шахтера Бернард - о дебютных матчах в АПЛ

Нынешним летом Бернард перешел в «Эвертон» в статусе свободного агента. Бразилец рассказал о том, как набирает форму после длительной паузы:

«Эвертон» делает все, чтобы я вышел на пик формы. Я провел пять месяцев без предсезонной подготовки, но сейчас я уже месяц в клубе и понемногу набираю игровой тонус. Уверен, все будет еще лучше.

Каждый игрок должен прислушиваться к тактике тренера. У всех тренеров разные подходы и разные методы, но мы как футболисты должны выполнять то, о чем просит тренер, таким образом каждый становится лучше».