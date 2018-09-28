Берлускони приобрел итальянский футбольный клуб

Официальный сайт Монцы сообщает: "Fininvest SpA сегодня завершил приобретение 100% акций SS Monza 1912".

Ранее сообщалось, что Берлускони заплатит за клуб 3 миллиона евро.

Кроме того, сообщается, что собрание акционеров также одобрило назначение нового Совета директоров в составе Никола Коломбо (Президент), Паоло Берлускони, Адриано Галлиани, Роберто Маццо и Данило Пеллегрино.

Адриано Галлиани также был назначен на пост генерального директора клуба.