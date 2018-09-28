Назван еще один кандидат на пост главного тренера "Арсенал-Киев"

После отставки Фабрицио Раванелли место главного тренера Арсенал-Киев остается вакантным. На эту должность претендует известный украинский специалист Вячеслав Грозный, сообщил Игорь Бурбас в твиттере.

"Вячеслав Грозный близок к возвращению в украинский футбол. И это может быть уже его энный камбэк в столичный Арсенал. Кандидатура специалиста устраивает как гендиректора Москаленко, так и президента Пирича. Поэтому со следующей недели с большой долей вероятности коуч приступает к работе", – написал Бурбас.

Напомним, после 9-ти туров Арсенал-Киев занимает последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 4 очка.