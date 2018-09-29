Футболист едва не нокаутировал соперника (Видео)

Матч между Крузейро и Палмейрас, состоявшийся в рамках полуфинала Кубка Бразилии, перерос в настоящий боксерский поединок.

После того как игрок хозяев - Лео грубо сыграл против полузащитника “зелено белых” Фелипе Мело, между командами завязалась потасовка. В этом хаосе полузащитник Крузейро – Сасса решил продемонстрировать всем свои боксерские навыки. Размеренным ударом в челюсть он едва не отправил в нокаут защитника “поросят” Майки. К слову, ранее Майки выступал за команду своего обидчика.