Голкипер Севильи перед разгромом Реала не спал сутки
Новости спорта: 26 сентября Севилья обыграла Реал Мадрид со счетом 3:0 в рамках шестого тура испанской Примеры.
Голкипер Севильи Томаш Вацлик пережил не самую легкую жизненную ситуацию перед матчем с Реалом.
За день до поединка его дочь потеряла сознание и была госпитализирована. Пострадавшей сделали процедуру КТ, которая не выявила серьезных проблем со здоровьем.
Чешский футболист все равно беспокоился за дочь, поэтому провел ночь перед встрей в больнице.
Тренеры Севильи сказали, что чеху необязательно выходить на поле, однако Вацлик решил сыграть против Реала и отстоял матч на ноль.
Напомним, матч завершился победой нервионцев со счетом 3:0.