Голкипер Севильи перед разгромом Реала не спал сутки

Голкипер Севильи Томаш Вацлик пережил не самую легкую жизненную ситуацию перед матчем с Реалом.

За день до поединка его дочь потеряла сознание и была госпитализирована. Пострадавшей сделали процедуру КТ, которая не выявила серьезных проблем со здоровьем.

Чешский футболист все равно беспокоился за дочь, поэтому провел ночь перед встрей в больнице.

Тренеры Севильи сказали, что чеху необязательно выходить на поле, однако Вацлик решил сыграть против Реала и отстоял матч на ноль.

Напомним, матч завершился победой нервионцев со счетом 3:0.