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Голкипер Севильи перед разгромом Реала не спал сутки

Томаш Вацлик
15:02 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: 26 сентября Севилья обыграла Реал Мадрид со счетом 3:0 в рамках шестого тура испанской Примеры.

Голкипер Севильи Томаш Вацлик пережил не самую легкую жизненную ситуацию перед матчем с Реалом.

За день до поединка его дочь потеряла сознание и была госпитализирована. Пострадавшей сделали процедуру КТ, которая не выявила серьезных проблем со здоровьем.

Чешский футболист все равно беспокоился за дочь, поэтому провел ночь перед встрей в больнице.

Тренеры Севильи сказали, что чеху необязательно выходить на поле, однако Вацлик решил сыграть против Реала и отстоял матч на ноль.

Напомним, матч завершился победой нервионцев со счетом 3:0.

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Новости спорта, Ла Лига, Примера, Реал, Севилья, Томаш Вацлик.
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