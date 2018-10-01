Арбитр в Дагестане стал автором гола (Видео)

В матче первенства Дагестана произошел невероятный курьез. Арбитр поединка засчитал гол, который забил он сам. В поединке чемпионата Дагестана между командами Киз ДД и Манаса случился неординарный эпизод. Судья, который обслуживал матч, засчитал взятие ворот, автором которого стал он сам. В одном из эпизодов арбитр назначил пенальти в ворота Киз ДД. После удара и сейва голкипера мяч попал в голову арбитру, после чего оказался в воротах. Стоит отметить, что рефери не ожидал такого развития событий и после этого некоторое время не мог продолжить матч, обратившись за медицинской помощью. Впрочем, после этого, несмотря на все протесты, арбитр засчитал взятие ворот и указал на центр поля. "Главное – уметь выбрать правильную позицию в штрафной. Многие форвардов позавидовали бы такому умению арбитра", – иронично отметил комментатор матча.