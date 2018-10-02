Грозный выбрал себе помощников в Арсенале

Новый главный тренер Арсенала-Киев Вячеслав Грозный представил своих помощников, сообщает официальный сайт клуба.

В тренерский штаб вошли: первый помощник — Алексей Величко, с которым Грозный работал в Говерле, тренер по физической подготовке — Алексей Скорпан, работавший в прошлом в Шерифе, Ростове и помогавший Грозному с тбилисском Динамо.

Доктором команды назначен Андрей Колосов, также работавший с Грозным в Динамо Тбилиси. Тренером вратарей остался Милан Стойкович, который до этого работал в штабе Фабрицио Раванелли.