Борнмут в концовке вырвал победу у Кристал Пэлас: видео голов и обзор матча
Новости спорта: Борнмут и Кристал Пэлас в понедельник своим матчем завершали 7-й тур Английской Премьер лиги.
В 7-м туре АПЛ Борнмут дома одержал победу над Кристал Пэлас.
Хозяева забили быстрый гол, однако упустили преимущество в начале второго тайма.
Борнмут на последних минутах вырвал победу над Кристал Пэлас
Победный гол Борнмут забил уже в конце матча: Станислас реализовал назначенный арбитром пенальти.
Борнмут набрал тринадцать очков и поднялся на седьмое место, а Кристал Пэлас остался с семью на тринадцатой строчке в турнирной таблице.
Чемпионат Англии, 7-й тур
Борнмут – Кристал Пэлас – 2:1
Голы: Брукс, 5, Станислас, 87 (пен) – ван Анхольт, 55