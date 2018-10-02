Борнмут в концовке вырвал победу у Кристал Пэлас: видео голов и обзор матча

В 7-м туре АПЛ Борнмут дома одержал победу над Кристал Пэлас.

Хозяева забили быстрый гол, однако упустили преимущество в начале второго тайма.

Борнмут на последних минутах вырвал победу над Кристал Пэлас

Победный гол Борнмут забил уже в конце матча: Станислас реализовал назначенный арбитром пенальти.

Борнмут набрал тринадцать очков и поднялся на седьмое место, а Кристал Пэлас остался с семью на тринадцатой строчке в турнирной таблице.

Чемпионат Англии, 7-й тур

Борнмут – Кристал Пэлас – 2:1

Голы: Брукс, 5, Станислас, 87 (пен) – ван Анхольт, 55