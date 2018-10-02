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Суарес безнаказанно оскорбил арбитра матча с Атлетиком

Луис Суарес
23:22 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
xsport.ua

Новости спорта: Нападающий Барселоны Луис Суарес жестко отреагировал на решение судьи Сантьяго Хайме Латре.

Форвард "Барселоны" Луис Суарес оскорбил главного арбитра матча седьмого тура чемпионата Испании против "Атлетика" Сантьяго Хайме Латре, сообщает Marca.

Во время матча уругваец был очень возмущен решением судьи показать желтые карточки Серхио Бускетсу и Лионелю Месси. Латре не поменял своего решения и после просмотра видеопостора, но Суарес не успокоился и в порыве гнева назвал одного из ассистентов арбитра "клоуном".

Никакого наказания за свои действия уругваец не понес.

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Новости спорта, Атлетик, Барселона, Луис Суарес.
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