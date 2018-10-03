Легенда Барселоны: Уровень игры Месси начнет снижаться

Легенда «Барселоны» Ривалдо считает, что сейчас команда слишком зависима от Лионеля Месси:

«Вредно быть настолько зависимыми от голов и результативных передач Месси. Месси не будет играть вечно. С каждым годом его уровень игры начнет снижаться. Поэтому нужен человек, который возьмет все в свои руки.

В «Барселоне» есть игроки, которые способны менять ход матча, но они этого не делают. Есть повод для беспокойства. Редко можно видеть, когда «Барселона» испытывает проблемы в трех матчах чемпионата подряд».