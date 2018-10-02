Кадровые проблемы Спортинга перед матчем против Ворсклы в Лиге Европы

Ближайший соперник "Ворсклы" - лиссабонский "Спортинг", обнародовал информацию о своих травмированных игроках.

Согласно официальному сайту "львов", к матчу в Полтаве не готовятся лучший бомбардир команды двух предыдущих сезонов Бас Дост, экс-игрок Барселоны Жереми Матье и игрок сборной Аргентины Родриго Баталья, как и юный голкипер Луис Максимиано.

Будет возможность снова поиграть на украинских полях экс-игрок "Динамо" Радослав Петрович, который в этом сезоне сыграл уже 5 поединков в чемпоинати (столько же, как за весь предыдущий сезон).

Напомним, что матчи "Ворскла" - "Спортинг" состоится в четверг, 4 октября. Начало встречи в 19.55.