Лопетеги - о сенсационном поражении Реала против ЦСКА

Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА (0:1).

«Не хватило в каком-то смысле удачи. Мы создали много голевых моментов – били с флангов, издалека, с центра. Мяч просто не залетал в ворота. Соперник играл дома, плюс забил быстрый гол. Это идеальная ситуация для ЦСКА. Но мы своими шансами не воспользовались.

Нам нужно продолжать создавать голевые моменты. Это единственное, что нам остаётся. Нет смысла зацикливаться на неудачах. Уверен, что с такой самоотдачей рано или поздно мы начнём забивать. Мы провели отличный матч против «Ромы», значит, можем забивать и показывать хорошую игру", — передаёт слова Лопетеги корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

ЦСКА набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу группы G. «Реал» (3) — на втором месте. Соперниками команд по группе G являются «Рома» и «Виктория Пльзень».