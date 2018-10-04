Экс-тренер "Металлиста-1925" возглавил любительский клуб

Бывший главный тренер «Металлиста-1925» Сергей Валяев стал главным тренером любительского клуба «Кобра».

Предыдущий тренер Алексей Чобан покинул этот пост по собственному желанию.

Ранее Валяева отстранили от должности главного тренера «Металлиста-1925». Решение было принято из-за несоответствия 40-летнего специалиста этическим и профессиональным качествам, пренебрежением честью и достоинством футболистов и работников клуба.

«Кобра» участвует в чемпионате ААФУ, где в группе 3 после 7 сыгранных матчей занимает последнее, 12-е место. Разница мячей – 6:49.