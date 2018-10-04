Коноплянка помог Шальке обыграть Локомотив в Лиге чемпионов (Видео)
Новости спорта: Видео обзор матча 2-го тура Лиги чемпионов Локомотив - Шальке.
Идеальная подача с углового в исполнении Евгения Коноплянки в концовке поединка стала голевой передачей на Маккенни и принесла победу команде Тедеско (1:0).
Локомотив — Шальке 0:1
Гол: Маккенни, 88
Локомотив: Гильерме — Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Идову — Ан. Миранчук (Денисов, 72), Фернандеш, Крыховяк, Баринов, Ал. Миранчук (Жемалетдинов, 82) — Эдер
Шальке: Ферманн — Маккенни, Сане, Налдо, — Калиджури, Руди (Бенталеб, 55), Маскарель (Сердар, 46), Мендил — Ут, Коноплянка — Эмболо (Бургшталлер, 72)
Предупреждения: Хеведес, Кверквелия, Игнатьев — Маскарель, Маккенни