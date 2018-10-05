День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 05.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Новости: Ворскла за три минуты отдала победу Спортингу (Видео)
Ворскла за три минуты отдала победу Спортингу (Видео)
Новости: Лига Европы. Результаты всех матчей 4 октября
Лига Европы. Результаты всех матчей 4 октября
Новости: Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

"У дна нет дна": болельщики Динамо жестко пообщались с игроками (Видео)

Забитый гол в ворота Динамо Яблонцем
07:36 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: После матча Лиги Европы с Яблонцем болельщики Динамо жестко высказались об игре команды.

Киевское Динамо второй раз в этой Лиге Европы упустило победу над соперником - после ничьи 2:2 с Астаной в первом туре последовала ничья с тем же счетом на выезде с Яблонцем.

Все это на фоне не самой убедительной игры и результатов в чемпионате Украины, поэтому когда после игры в Чехии к трибунам с динамовскими фанатами подошли Бурда, Цыганков, Морозюк и Бущан, им пришлось выслушать недовольство болельщиков.

Ранее сообщалось, что Динамо не сумело обыграть Яблонец. Смотрите видео голов матча Яблонец - Динамо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига Европы, ФК Динамо К, Яблонец.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Экс-игрок Шахтера и капитан Яблонца: Подарили два мяча Динамо Яблонец - Динамо: обидная ничья в Чехии (Видео) Nike и EA Sports сделали официальные заявления относительно ситуации с Роналду

Последние новости

Лучшие советы о флирте всех времен и народов В сети появился официальный трейлер 3 сезона сериала "Сорвиголова" (Видео) Ушел из жизни легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк
Сегодня читают в спорте
01 "У дна нет дна": болельщики Динамо жестко пообщались с игроками (Видео)
02 Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
03 "Очередной позор": Шахов о матче Яблонец - Динамо
04 Тренер Яблонца удивлен неудачей Динамо
05 Гармаш об игре с Яблонцем: Были непонятные отскоки, подборы, так и пропустили
Новости сегодня
12:53 Промоутер назвал следующего соперника Джошуа
12:53 У Денисовой проверяют информацию о прекращении голодовки Сенцовым
12:49 Скромный домик с сараем в Австралии (Фото)
12:35 Уморительные фото и картинки, которые сделают пятницу веселей
12:31 Моуриньо лаконично провел пресс-конференцию за 3.5 минуты
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода дарит подарки: на выходных в Украине потеплеет и будет солнечно
На выходных придет потепление
Новости: Новый законопроект о языке: что это означает
Новый законопроект о языке: что это означает
Новости: Ситуация на Донбассе: ранены трое украинских бойцов
Ситуация на Донбассе: ранены трое украинских бойцов
Новости: День учителя 2018: красивые поздравления в стихах
День учителя 2018: красивые поздравления в стихах
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь