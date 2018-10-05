"У дна нет дна": болельщики Динамо жестко пообщались с игроками (Видео)

Киевское Динамо второй раз в этой Лиге Европы упустило победу над соперником - после ничьи 2:2 с Астаной в первом туре последовала ничья с тем же счетом на выезде с Яблонцем.

Все это на фоне не самой убедительной игры и результатов в чемпионате Украины, поэтому когда после игры в Чехии к трибунам с динамовскими фанатами подошли Бурда, Цыганков, Морозюк и Бущан, им пришлось выслушать недовольство болельщиков.

Ранее сообщалось, что Динамо не сумело обыграть Яблонец. Смотрите видео голов матча Яблонец - Динамо.