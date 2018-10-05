Милан после победы над Олимпиакосом вошел в историю

Победа "Милана" над "Олимпиакосом" (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы стала для итальянской команды 200-й в еврокубках за всю историю.

"Россонери" стали шестым клубом, который преодолел эту отметку. Наибольше побед в европейских турнирах добыли "Реал" и "Барселона" (308). За ними расположились "Бавария" (257), "Ювентус" (254) и "Ливерпуль" (208).