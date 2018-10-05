Новичок Динамо вызван в молодежную сборную Дании

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд сможет помочь молодежной сборной Дании в ближайших матчах.

Хавбек киевского клуба Миккел Дуэлунд получил вызов в расположение сборной Дании U-21, сообщает официальный сайт датского футбольного союза.

Во время ближайшего сбора команда Миккела сыграет два матча отбора на Евро-2019 – против Польши и Фарерских островов.

Дания возглавляет 3-третью отборочную группу на Евро-2019 и практически гарантировала себе место в финальной стадии турнира.

В этом отборе Дуэлунд сыграл 8 матчей за молодежную сборную Дании, забив 3 гола.