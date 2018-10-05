Президент Лиона о матче с Шахтером: Против нас играла бразильская команда

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола остался доволен ничьей с донецким "Шахтером" (2:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы увидели очень острую игру от бразильских футболистов. Сложилось впечатление, что против нас играла бразильская команда.

Это не слабый успех, я скажу. Мне совсем не обидно за результат. "Шахтер" станет проблемой для "Манчестер Сити", они, пожалуй, лучшая команда, с которой мы играли. Думаю, что они превосходят "Манчестер Сити", — передает слова Ола Madein Foot.