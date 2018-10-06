Сменщик Фергюсона может вернуться работать в АПЛ

"Астон Вилла" продолжает поиски нового главного тренера. 3 октября клуб уволил Стива Брюса. Одним из кандидатов на пост тренера является шотландец Дэвид Мойес.

Перед командой стоит задача вернуться в Премьер-лигу. Но на данный момент "Астон Вилла" занимает 12-е место. От зоны плей-офф команда отстает на 2 очка. Последним местом работы Д. Мойеса был "Вест Хэм", но клуб решил не продлевать с ним контракт. Ранее сообщалось, что "Астон Вилла" хочет заполучить тренера "Шахтера" Пауло Фонсеку.