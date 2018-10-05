Ибрагимович: Весь мир меня хочет, это нормально

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал интерес со стороны "Милана", за который он выступал с 2010 по 2012 год.

"Вокруг всегда полно слухов. Весь мир меня хочет, это нормально", — цитирует шведа TMZ.

Ранее сообщалось, что "Милан" желает вернуть Ибрагимовича. Исполнительный директор клуба Леонардо заявил, что они действительно рассматривали возможность приглашения 37-летнего нападающего.

За два сезона в "Милане" Златан забил 56 голов и стал чемпионом Италии.