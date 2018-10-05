Сборная Украины проведет открытую тренировку перед матчем Лиги наций

В рамках подготовки к матчу третьего тура Лиги наций против сборной Чехии, уже по доброй традиции, наша команда проведет открытую тренировку для болельщиков.

12 октября, в 18:00, подопечные Андрея Шевченко ждут болельщиков в Харькове, на ОСК Металлист.

Тех, кто придет поздравить национальную сборную, ждет интересная программа — специальные гости, интересные розыгрыши, возможности передать свои пожелания, сфотографироваться со своими кумирами, а главное — стать свидетелями закулисных установок главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко. Вход на тренировку — свободный.

Напомним, что сам матч Украина-Чехия состоится 16 октября в 21:45 на стадионе ОСК «Металлист».