Волынь подписала хорвата, сыгравшего более 200 матчей в УПЛ

После предварительного просмотра контракт с ФК "Волынь" заключил хорошо известный в Украине хорватский футболист Младен Бартулович.

Полузащитник имеет на своем счету более 200 матчей в украинской Премьер-лиге, где в течение 10 лет выступал за "Днепр", криворожский "Кривбасс", киевский "Арсенал", львовские "Карпаты" и полтавскую "Ворсклу".

Кроме этих клубов в послужном списке игрока значяться хорватский "Хайдук" из Сплита и польская "Медзь" из Легницы. А еще на счету Бартуловича два матча проведенных в футболке национальной сборной Хорватии.

Также отметим, что сегодня, 5 октября, Бартулович празднует свой 32-й день рождения.