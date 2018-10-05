Символическая сборная Лиги Европы вновь без украинцев

Стало известно, кто попал в символическую сборную Лиги Европы по итогам 2-го тура группового этапа.

Пресс-служба УЕФА назвала символическую сборную 2-го тура Лиги Европы. Среди номинантов можно выделить соперников украинских клубов, Марина Томасова из Астаны и Сократиса Папастатопулоса из Арсенала. Также в список попал одноклубник Евгения Хачериди Лео Жаба.

Символическая сборная 2-го тура группового этапа Лиги Европы

Андрей Лунев (Зенит); Джеймс Таверниер (Рейнджерс), СократисПапастатопулос, Ибрагима Конате (РБ Лейпциг), Данни да Коста (Айнтрахт); Марин Томасов (Астана), Леандро Паредес (Зенит), Кристоффер Захариассен (Сарспборг), Филипп Костич (Айнтрахт); Лео Жаба (ПАОК), Альфредо Морелос (Рейнджерс).