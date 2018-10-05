Роналду нанял адвоката Майка Тайсона, Ди Каприо и Перис Хилтон

Форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, обвиняемый в изнасиловании девушки из США, прибегнул к услугам именитого адвоката.

Дэвид Чеснов, отныне защищающий интересы португальской суперзвезды, является одним из ведущих специалистов в делах о клевете. Ранее он защищал интересы таких персон как Майк Тайсон, Андре Агасси, Леонардо Ди Каприо, Шакил О’Нил и Перис Хилтон.

Напомним, что полиция Лас-Вегаса уже начала расследование по делу об изнасиловании. Накануне стало известно, что из-за этой ситуации акции Ювентуса сильно упали в цене. Бренды, с которыми сотрудничает Роналду уже успели выступить с официальным заявлением.