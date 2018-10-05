Шахтер потерял место в клубном рейтинге УЕФА

После матчей второго тура группового раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы донецкий «Шахтер» потерял одну позицию в клубном рейтинге УЕФА.

Напомним, во вторник «горняки» сыграли вничью 2:2 с «Лионом», из-за чего опустились с 10-го на 11-е место. Обойти «Шахтер» сумел «Порту», который также потеснил и лондонский «Арсенал».

В активе «Шахтера» сейчас 76 баллов. «Порту» и «Арсенал» имеют на один больше, «Боруссия» – на один меньше.

«Динамо», которое вчера сыграло вничью с чешским «Яблонцем» (2:2), осталось на 23-м месте в рейтинге. Лишь 0,5 балла отделают от киевлян «Базель», на 2 балла меньше у «Шальке» и «Вильярреала». На 1 балл «Динамо» отстает от «Тоттенхэма».

Лидирует в клубном рейтинге УЕФА по-прежнему мадридский «Реал», на второй позиции расположилась каталонская «Барселона», третью строчку делят мадридский «Атлетико» и мюнхенская «Бавария».