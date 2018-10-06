УЕФА накажет Наполи за матч против Ливерпуля

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов Наполи обыграл Ливерпуль благодаря голу Лоренцо Инсинье на последней минуте основного времени матча, однако неаполитанцам придется расплачиваться за слишком горячую поддержку команды со стороны болельщиков.

УЕФА вменяет в вину хозяевам пиротехническое шоу на трибунах и заблокированные лестницы на трибунах. Наказание для Наполи будет определено 18 октября. После второго тура Наполи с четырьмя очками лидирует в группе С, опережая на одно очко Ливерпуль и ПСЖ. В третьем туре Наполи сыграет в гостях с ПСЖ 24 октября.