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УЕФА накажет Наполи за матч против Ливерпуля

ФК Наполи
06:12 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Европейский футбольный союз накажет Наполи за несоблюдение правил безопасности во время матча против Ливерпуля в Лиге чемпионов.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов Наполи обыграл Ливерпуль благодаря голу Лоренцо Инсинье на последней минуте основного времени матча, однако неаполитанцам придется расплачиваться за слишком горячую поддержку команды со стороны болельщиков.

УЕФА вменяет в вину хозяевам пиротехническое шоу на трибунах и заблокированные лестницы на трибунах. Наказание для Наполи будет определено 18 октября. После второго тура Наполи с четырьмя очками лидирует в группе С, опережая на одно очко Ливерпуль и ПСЖ. В третьем туре Наполи сыграет в гостях с ПСЖ 24 октября.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Лоренцо Инсинье, ЛЧ, ФК Ливерпуль, ФК Наполи.
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