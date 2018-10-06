Украинец Костевич забил дебютный гол за Лех (Видео)

Защитник Леха Владимир Костевич забил свой первый гол в матче 11-го тура чемпионата Польши против Гурника. Команда украинца проигрывала 2:0, но смогла увезти ничью. Костевич сравнял счет в этом поединке на 77-й минуте.

Напомним, что украинский защитник Владимир Костевич присоединился к Леху в январе 2017-го года, а уже в июне его признали лучшим левым защитником чемпионата Польши.

Отметим, что Лех занимает в турнирной таблице седьмую строчку имея в своем активе 17 очков после 11 матчей.