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Украинец Костевич забил дебютный гол за Лех (Видео)

Владимир Костевич
11:26 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: ФК Лех

Новости спорта: Украинец помог своему клубу сравнять счет.

Защитник Леха Владимир Костевич забил свой первый гол в матче 11-го тура чемпионата Польши против Гурника. Команда украинца проигрывала 2:0, но смогла увезти ничью. Костевич сравнял счет в этом поединке на 77-й минуте.

Напомним, что украинский защитник Владимир Костевич присоединился к Леху в январе 2017-го года, а уже в июне его признали лучшим левым защитником чемпионата Польши.

Отметим, что Лех занимает в турнирной таблице седьмую строчку имея в своем активе 17 очков после 11 матчей.

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Новости спорта, Владимир Костевич, Новости футбола, Спорт, ФК Лех.
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