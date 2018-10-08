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Лопетеги - о возможном уходе из Реала

Хулен Лопетеги
10:40 Сегодня Телеграф
Террикон

Новости спорта: У королевской команды большие проблемы на старте сезона.

«Реал» в четырех последних матчах не забил ни одного гола, проиграв «Севилье», ЦСКА и «Алавесу».

Ряд неудачных результатов могут вынудить клуб уволить наставника Хулена Лопетени, который надеется, что ситуация все же начнет исправляться.

«Тренера могут уволить в любой момент, но я об этом не думаю. Знаю, какой бывает жизнь тренера, а особенно - тренера такой команды, как «Реал»

«Согласен с тем, что динамика негативная, а результаты не такие, на которые мы рассчитывали. Что касается голов, то уверен, что они придут вместе с победами», - отметил Лопетеги.

 

 

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Реал, Футбол, Хулен Лопетеги.
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