Ярмоленко вызвал на бой украинского комментатора

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко постебался над украинским комментатором Владимиром Кобельковым. Об этом сообщает ХСПОРТ.

«По молодости я дрался очень часто. Была как победы, так и поражения. Это нормально для пацана, для мужчины.

Хочу проанонсировать свой предстоящий поединок. Я уже не могу слушать этого Кобелькова, как он комментирует. Хочу вызвать его на бой и отомстить ему за все те слова, которые он произносил в эфире.

Когда смотришь футбол, немного подташнивает, хочется отомстить этому человеку. Поэтому вызываю его на бой и жду ответа».