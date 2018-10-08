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Ярмоленко вызвал на бой украинского комментатора

Андрей Ярмоленко
15:48 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости спорта: Футболист Вест Хэма Андрей Ярмоленко потроллил украинского комментатора Владимира Кобелькова.

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко постебался над украинским комментатором Владимиром Кобельковым. Об этом сообщает ХСПОРТ.

«По молодости я дрался очень часто. Была как победы, так и поражения. Это нормально для пацана, для мужчины.

Хочу проанонсировать свой предстоящий поединок. Я уже не могу слушать этого Кобелькова, как он комментирует. Хочу вызвать его на бой и отомстить ему за все те слова, которые он произносил в эфире.

Когда смотришь футбол, немного подташнивает, хочется отомстить этому человеку. Поэтому вызываю его на бой и жду ответа».

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Владимир Кобельков, Новости футбола, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол.
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