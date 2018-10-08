Форвард "Динамо" лайкнул в соцсетях поздравления Тимати Путину с днем рождения

Форвард сборной Украины и киевского Динамо Артем Беседин отметил как понравившийся пост известного российского исполнителя Тимати, в котором тот поздравляет президента РФ с днем рождения.

"Владимир Владимирович, долгих лет жизни вам, здоровья и терпения. У нас достойный Президент. С днем рождения. Россия только вперед", - написал рэпер. Это и лайкнул Беседин.

Беседин отреагировал на ситуацию с лайком Тимати

Напомним, сегодня Беседин прибыл в расположение сборной Украины, но ему пришлось покинуть команду из-за рецидива травмы.