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Форвард "Динамо" лайкнул в соцсетях поздравления Тимати Путину с днем рождения

Артем Беседин
20:46 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Артем Беседин поставил лайк поздравлению Путина с днем рождения от Тимати.

Форвард сборной Украины и киевского Динамо Артем Беседин отметил как понравившийся пост известного российского исполнителя Тимати, в котором тот поздравляет президента РФ с днем рождения.

"Владимир Владимирович, долгих лет жизни вам, здоровья и терпения. У нас достойный Президент. С днем рождения. Россия только вперед", - написал рэпер. Это и лайкнул Беседин.

Беседин отреагировал на ситуацию с лайком Тимати

Напомним, сегодня Беседин прибыл в расположение сборной Украины, но ему пришлось покинуть команду из-за рецидива травмы.

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Новости спорта, Артем Беседин, Путин, Тимати, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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