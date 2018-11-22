Тренер Динамо оценил шансы сборной Украины попасть на Евро-2020

Новости спорта: Экс-форвард Динамо Максим Шацких рассказал о шансах сборной Украины в отборочном раунде к Евро-2020.

"Шансы одинаковые у всех перед началом. Если хотим играть на Евро-2020 и чемпионате мира, надо стараться попадать в большие турниры. Кто бы нам не попался, надо играть, и шансы именно у этой сборной достаточно велики.

Итог прошлого года для команды Шевченко, конечно, хороший. Они досрочно решили задачу в Лиге наций, большую работу проделали, с первого места вышли дальше.

В последних двух матчах был просмотр молодых ребят, которые играли с турками и со сборной Словакии. Было время просмотра, и Андрей Николаевич для себя уже понимает, кого можно использовать. Поэтому только позитив и хорошие эмоции.

Поединок с Турцией? Игра была неплохой, особенно в первом тайме. Получилось два разных тайма. Первый играли очень прилично, контролировали мяч и игру. Только вот в концовке не хватало последнего паса, чтобы довести до логического завершения.

Второй тайм немного другой, и турки оживились – их трибуны погнали вперед. Единственный момент был именно у них, но Лунин выручил, но, по большому счету, ничего серьезного у них не было", – сказал Шацких.