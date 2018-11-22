Наставник Карпат: Матч с Десной – шанс для нас посмотреть, чего мы стоим

Главный тренер «Карпат» Жозе Мораиш поделился ожиданиями от матча 16-го тура украинской Премьер-лиги против черниговской «Десны».
«Десна» – интересная команда, играет в интересный футбол. Паузу мы использовали, чтобы улучшить общекомандные действия во многих аспектах. «Карпаты» пока не находятся на должном уровне. Ближайшая игра – шанс для нас посмотреть, чего мы стоим. Проверить свои способности и свой уровень», – сказал Мораиш.
Напомним, матч состоится в субботу, 24 ноября, на стадионе "Украина" во Львове.
Ранее сообщалось, что клаусула Шведа в «Карпатах» составляет 2 миллиона евро.