Матчи 16 тура чемпионата Украины начнутся с минуты молчания

Новости спорта: На 24 ноября приходится день памяти миллионов украинцев, погибших от Голодомора.

Матчи 16-го тура чемпионата Украины, которые пройдут 23-25 ноября, начнутся с минуты молчания – так в нашей Премьер-лиге планируют почтить память миллионов украинцев, ставших жертвами Голодомора. День памяти – суббота, 24 ноября, но официальный сайт УПЛ сообщает, что минута молчания касается всех поединков тура, включая пятницу и воскресенье.

В пятницу программу тура откроют в Харькове: на матче "Шахтер" – "Львов" будет использован грузовой дрон для доставки игрового мяча одному из зрителей, которого в перерыве определит лотерея среди обладателей билетов определенной категории.

В субботу запланированы матчи "Карпаты" – "Десна" и "Мариуполь" – "Ворскла". В воскресенье – "Олимпик" – "Заря", "Черноморец" – "Арсенал" и "Александрия" – "Динамо".