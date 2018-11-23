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Сборная Украины узнает соперников в отборе к Евро-2019

Сборная Украины узнает соперников в отборе к Евро-2019
13:39 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФФУ

Новости спорта: Юношеская сборная Украины уже скоро узнает соперников в отборе на Евро-2019, которое летом пройдет в Армении.

Уже 6 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне подопечные Сергея Попова сборная Украины U-19 узнает соперников в раунде отбора на Евро-2019.

По информации сайта УЕФА, 28 сборных согласно рейтингу будут разбиты на 4 корзины по 7 команд в элитном раунде отбора к Евро-2019 среди команд U-19. Само европейское первенство в 2019 году состоится в Армении.

Сборная Украины U-19 по итогам выступлений в первом раунде квалификации занимает 16 место, таким образом наша сборная будет в корзине С. Хозяева турнира сборная Армении традиционно автоматически попадает на домашнее евро.

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Корзина А: Португалия, Германия, Греция, Испания, Италия, Ирландия, Франция.

Корзина B: Шотландия, Сербия, Израиль, Россия, Чехия, Венгрия, Нидерланды.

Корзина C: Англия, Украина, Турция, Уэльс, Швейцария, Азербайджан, Норвегия.

Корзина D: Бельгия, Хорватия, Румыния, Словения, Дания, Польша, Кипр.

Матчи элитного раунда пройдут 18-26 марта, а финальный турнир в Армении 14-27 июля 2019 года.

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Сборная Украины, УЕФА, Сергей Попов, Евро-2019.
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