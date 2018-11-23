Появились новые претенденты на "любимого" форварда Леоненко

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11:54 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Форвард Бенфики Факундо Феррейра, скорее всего, зимой покинет чемпионат Португалии.

Бывший нападающий Шахтера Факундо Феррейра, судя по всему, покинет Бенфику в январское транферное окно, сообщает Cofina media.

По информации источника, главный тренер Галатасарая Фатих Терим попросил клуб заполучить 27-летнего аргентинца.

Также на Феррейру претендуют четыре клуба Серии А, среди которых Торино, Фиорентина, Болонья и Сампдория.

При этом, всех претендентов на Феррейру смущает заработная плата аргентинца, которая составляет четыре миллиона евро за сезон.

В текущем сезоне во всех турнирах Факундо Феррейра отыграл 6 матчей и забил лишь один гол.

Напомним, что Феррейра покинул Шахтер прошлым летом на правах свободного агента.

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ФК Шахтер, ФК Галатасарай, ФК Бенфика, Футбол, Новости футбола, Факундо Феррейра.
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