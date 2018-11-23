Матч Черноморец - Арсенал пройдет без отопления на стадионе

Новости спорта: Матч в Одессе между Черноморцем и киевским Арсеналом под угрозой из-за отсутствия отопления.

Генеральный директор Черноморца Анатолий Мисюра заверил, что матч против столичного клуба состоится.

По словам Мисюры, Черноморец все же решил не отменять матч.

Сейчас клуб готовит мощные электрообогреватели, чтобы поддерживать нормальную температуру в подтрибунных помещениях, в частности раздевалках, пишет Думская.

Теплоснабжение города Одессы отключило стадион, хотя долгов у клуба перед тепловиками нет. Коммунальное предприятие утверждает, что вопрос подачи тепла на объект должен быть согласован с национальным агентством (АРМА), хотя стадион ему не передавался.