Александрия - Динамо: где смотреть матч

Новости спорта: В воскресенье киевское Динамо проведет гостевой матч против Александрии.

25 ноября Динамо в гостях проведет матч 16-го тура чемпионата Украины против Александрии. Игра пройдет на КСК "Ника" в Александрии, начало матча в 19:30 по киевскому времени.

В Украине матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1", начало трансляции в 19:25.

По итогам 15-и туров Динамо и Александрия являются соседями в турнирной таблице УПЛ. Киевляне с 32 очками занимают второе место в чемпионате, опережая Александрию всего на 2 очка. 24 ноября лидер первенства Шахтер потерял очки в игре с ФК Львов и теперь преимущество Горняков над Динамо составляет 9 пунктов.