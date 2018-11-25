Черноморец обыграл киевский Арсенал в УПЛ

Новости спорта: Киевляне продолжают находиться на дне таблицы УПЛ.

Черноморец добыл волевую победу над Арсеналом-Киев (2:1) в 16-м туре чемпионата Украины.

Первый гол в матче зрителям пришлось ждать на 63-й минуте. Сергей Семенюк вывел киевлян вперед и подарил шанс на победу.

Но одесситы достаточно быстро отыгрались и вышли вперед. На 68-й минуте Мусолитин счет сравнял, а спустя минуту Коваль забил победный мяч для своей команды.

Победа позволила Черноморцу оторваться от Арсенала-Киев на пять очков и прервать свою серию без побед в УПЛ, которая составляла 11 матчей. Киевляне же остаются с 7 очками на последнем месте.