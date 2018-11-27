Английские гранды поборются за молодого таланта Боруссии

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11:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Американский игрок вскоре может покинуть Дортмунд.

Кристиан Пулишич и руководство «Боруссии» Дортмунд не скрывают, что трансфер игрока может состояться летом 2019 года, а на атакующего хавбека нацелены «Челси» и «Ливерпуль».

Контракт футболиста истекает летом 2020 года, а так как стороны не собираются его продлевать, Боруссия летом может получить последний шанс для выгодной продажи.

Трансфер оценивается в 70 миллионов фунтов, а главными претендентами являются «Ливерпуль» и «Челси», которые следят за развитием ситуации.

20-летний Пулишич выступает за дортмундскую команду с 2016 года.

Сам игрок говорил о желании перебраться именно в АПЛ.

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ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Кристиан Пулишич.
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