В киевском клубе УПЛ не платят зарплату уже 2 месяца

Новости спорта: В киевском Арсенале опять серьезные проблемы.

В Арсенале-Киев вот уже два месяца существует задолженность по зарплате, сообщает Tribuna.com.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер команды Вячеслав Грозный отказался пройти проверку на детекторе лжи.

О проверке на детекторе лжи игроков киевской команды сообщалось вчера. Причиной стало поражение киевлян Черноморцу (1:2), в ходе которого Арсенал вел в счете, но пропустил два мяча за две минуты.

После 16 туров Арсенал-Киев занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ.

1 декабря Арсенал-Киев сыграет против Карпат в 17-м туре УПЛ.