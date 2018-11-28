В киевском клубе УПЛ не платят зарплату уже 2 месяца

В Арсенале-Киев вот уже два месяца существует задолженность по зарплате, сообщает Tribuna.com.
Ранее сообщалось о том, что главный тренер команды Вячеслав Грозный отказался пройти проверку на детекторе лжи.
О проверке на детекторе лжи игроков киевской команды сообщалось вчера. Причиной стало поражение киевлян Черноморцу (1:2), в ходе которого Арсенал вел в счете, но пропустил два мяча за две минуты.
После 16 туров Арсенал-Киев занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ.
1 декабря Арсенал-Киев сыграет против Карпат в 17-м туре УПЛ.