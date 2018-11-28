Тренер Карпат выкупил свой контракт и покинул клуб

Новости спорта: К оставшимся матчам Карпаты будет готовить Олег Бойчишин.

Португальский тренер Жозе Мораиш принял решение покинуть Карпаты и уже попрощался с командой.

Как сообщает официальный сайт Карпат, Жозе Мораиш о намерении подать в отставку заявил еще на прошлой неделе, однако, руководство клуба не дало на это согласие.

Впрочем, главный тренер решил воспользоваться опцией выкупа собственного контракта.

К заключительным матчам в 2018 году против киевских Арсенала и Динамо Карпаты будет готовить Олег Бойчишин. Ему будут помогать Александр Чижевский и Роман Гнатив.