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Тренер Карпат выкупил свой контракт и покинул клуб

Тренер Карпат выкупил свой контракт и покинул клуб
14:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Телеграф

Новости спорта: К оставшимся матчам Карпаты будет готовить Олег Бойчишин.

Португальский тренер Жозе Мораиш принял решение покинуть Карпаты и уже попрощался с командой.

Как сообщает официальный сайт Карпат, Жозе Мораиш о намерении подать в отставку заявил еще на прошлой неделе, однако, руководство клуба не дало на это согласие.

Впрочем, главный тренер решил воспользоваться опцией выкупа собственного контракта.

К заключительным матчам в 2018 году против киевских Арсенала и Динамо Карпаты будет готовить Олег Бойчишин. Ему будут помогать Александр Чижевский и Роман Гнатив.

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ФК Карпаты, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Жозе Мораиш.
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