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Отца экс-игрока Динамо и сборной Украины нашли мертвым

Отца экс-игрока Динамо и сборной Украины нашли мертвым
10:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Отец Тараса Михалика найден мертвым возле реки в Волынской области.

В поселке Любешов (Волынская область) на берегу реки Стоход вчера, 29 ноября, нашли мертвым Владимира Михалика, отца экс-игрока сборной Украины Тараса Михалика, который сейчас выступает за московский Локомотив. Новость сообщил сайт Район.in.ua.

Полиция отказалась от комментариев, но подтвердила, что умершим является Владимир Михалик. Причина смерти мужчины пока неизвестна.

Тарас Михалик выступает за Локомотив с 2013 года. До перехода в Локомотив Тарас Михалик выступал в составе киевского Динамо с 2005 по 2013 года.

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Локомотив, Тарах Михалик, Экс-игрок сборной Украины.
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