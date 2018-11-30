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Сегодня стартует 14-й тур АПЛ: где и когда смотреть пятничный матч

Сегодня стартует 14-й тур АПЛ: где и когда смотреть пятничный матч
16:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В Английской Премьер-лиге сегодня состоится уже 14-й по счету тур, его откроют аутсайдер Кардифф и середняк Вулверхэмптон.

Сегодня, 30 ноября, Кардифф в домашнем матче с Вулверхэмптоном откроет 14-й тур АПЛ.

Для столичного клуба этот поединок чрезвычайно важный в контексте борьбы за выживание: валлийцы занимают предпоследнюю строчку турнирной таблицы с одинаковым количеством очков вместе с Фулхэмом и Саутгемптоном. Вулверхэмптон в свою очередь плотно застрял в середине таблицы. Команда Нуну Эшпириту Санту отстает от Лестера на 2 пункта, но внизу в опасной близости находится Брайтон. 

Для двух команд очень важно набрать очки для решения своих локальных задач, поэтому матч обещает быть напряженным. Посмотреть прямую трансляцию можно в 21:50 на телеканале Футбол 2.

В России прямую трансляцию проведет телеканал Матч! Футбол 1 в 22:55 по московскому времени.

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Футбол, АПЛ, Кардифф, Чемпионат Англии, Вулверхэмптон.
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