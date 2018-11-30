Ответный матч финала Кубка Либертадорес сыграют в Мадриде

Новости спорта: Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет 9 декабря на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Стало известно место проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес, в котором сыграют аргентинские клубы "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс".

Южноамериканская конфедерация футбола официально перенесла матч в Мадрид на стадион "Сантьяго Бернабеу".

¡La gran final de la #CONMEBOLLibertadores entre @CARPoficial y @BocaJrsOficial se jugará en el Santiago Bernabéu de Madrid el 9 de diciembre! pic.twitter.com/oZkKNdbU1P — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 29 ноября 2018 г.

Отметим, что на матч будут допущены фанаты обеих команд, хотя к болельщикам "Ривер Плэйт" применены санкции.

Напомним, матч "Ривер Плейт" — "Бока Хуниорс" был отменtн из-за агрессивного поведения фанатов, напавших на автобус гостей. В результате атаки пострадали несколько футболистов "Боки". Накануне, 27 ноября, КОНМЕБОЛ принял решение провести матч за пределами Аргентины.

Первый матч финала Кубка Либертадорес состоялся 11 ноября в Буэнос-Айресе на стадионе "Бомбонера" и завершился со счетом 2:2.