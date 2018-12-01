Украинец вошел в символическую сборную чемпионата Казахстана

Новости спорта: Украинский нападающий Адеринсол Эсеола покорил Казахстан.

Профессиональная футбольная лига Казахстана огласила список из 22-х лучших футболистов Премьер-лиги сезона-2018.

Лучших игроков выбирали главные тренера команд. Каждый тренер составил свой список и потом, полученные данные были объедены в единую команду, сообщает официальный сайт ПФЛК.

Среди лучших игроков сезона оказался представитель Украины Адеринсол Эсеола, который выступает за Кайрат.

Также получил признание и экс-украинец Дмитрий Непогодов.

Эсеола с начала года выступает в Казахстане, где сначала играл за Акжайик (13 матчей, 8 голов), а теперь — за Кайрат (22 матча, 12 голов).