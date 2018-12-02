Львов - Мариуполь 2:2 Видео голов и обзор матча

В 17-м туре Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" в гостях сыграл вничью (2:2) с "Львовом".
Львов — Маруиполь 2:2
Голы: Бруно, 6, Воронин (пен.), 24 — Пихаленок, 22, Вакула, 80
Львов: Сарнавский — Адамюк, Парамонов, Борзенко, Воронин — Приймак (Араужо, 66), Сабино (Сезар, 79) — Тейлор, Мартан, Западня — Бруно.
Мариуполь: Худжамов — Тищенко, Яворский, Федорчук, Чоботенко — Пихаленок, Полегенько — Зубков (Кирюханцев, 90+1), Мишнев, Чурко (Борячук. 61) — Вакула.
Предупреждения: Пихаленок, Араужо — Приймак, Чурко, Борячук, Вакула, Тищенко