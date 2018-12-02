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Львов - Мариуполь 2:2 Видео голов и обзор матча

Львов - Мариуполь 2:2 Видео голов и обзор матча
19:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Львов

Новости спорта: Мариуполь за 10 минут до конца основного времени сумел вырвать ничью в матче со Львовом.

В 17-м туре Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" в гостях сыграл вничью (2:2) с "Львовом".

Львов — Маруиполь 2:2

Голы: Бруно, 6, Воронин (пен.), 24 — Пихаленок, 22, Вакула, 80

Львов: Сарнавский — Адамюк, Парамонов, Борзенко, Воронин — Приймак (Араужо, 66), Сабино (Сезар, 79) — Тейлор, Мартан, Западня — Бруно.

Мариуполь: Худжамов — Тищенко, Яворский, Федорчук, Чоботенко — Пихаленок, Полегенько — Зубков (Кирюханцев, 90+1), Мишнев, Чурко (Борячук. 61) — Вакула.

Предупреждения: Пихаленок, Араужо — Приймак, Чурко, Борячук, Вакула, Тищенко

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УПЛ, Новости спорта, ФК Мариуполь, ФК Львов.
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