Скачать
Понедельник, 03.12.2018
Золотой мяч 2018: все претенденты на награду
Золотой мяч 2018: все претенденты на награду
Лига наций: результаты жеребьевки полуфиналов
Лига наций: результаты жеребьевки полуфиналов
Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде
Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде
УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением
УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением

Игрок Локомотива найден мертвым

Игрок Локомотива найден мертвым
22:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Локомотив

Новости спорта: Исчезнувшего игрока московского Локомотива Алексея Ломакина нашли мертвым.

Полузащитник московского Локомотива Алексей Ломакин был найден мертвым.

"Железнодорожники" посредством официального сайта уже подтвердили информацию о смерти футболиста.

Ранее стало известно, что мать 18-летнего игрока заявила в полицию о пропаже сына. По словам женщины, 30 ноября Алексей уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК Локомотив, где переночевал, а на следующий день перестал выходить на связь.

Друг футболиста Иван позже пояснил матери футболиста, что они пили спиртные напитки и он не помнит, где проводили время. Также женщина якобы уточнила полиции, что сын "иногда употребляет медицинский препарат Тропикамид, от которого поведение его становится неадекватным".

Ранее сообщалось о том, что отца украинского защитника Локомотива Тараса Михалика нашли мертвым возле реки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Локомотив, Футбол, Новости футбола, Алексей Ломакин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа возможная дата реванша Уайлдера и Фьюри
02 Соперника Гвоздика ввели в искусственную кому
03 Уайлдер - Фьюри: статистика ударов чемпионского боя
04 Непобедимый украинский супертяж нокаутировал соперника в третьем раунде
05 Климас прокомментировал победу Гвоздика над Стивенсоном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь