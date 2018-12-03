Игрок Локомотива найден мертвым

Полузащитник московского Локомотива Алексей Ломакин был найден мертвым.
"Железнодорожники" посредством официального сайта уже подтвердили информацию о смерти футболиста.
Ранее стало известно, что мать 18-летнего игрока заявила в полицию о пропаже сына. По словам женщины, 30 ноября Алексей уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК Локомотив, где переночевал, а на следующий день перестал выходить на связь.
Друг футболиста Иван позже пояснил матери футболиста, что они пили спиртные напитки и он не помнит, где проводили время. Также женщина якобы уточнила полиции, что сын "иногда употребляет медицинский препарат Тропикамид, от которого поведение его становится неадекватным".
Ранее сообщалось о том, что отца украинского защитника Локомотива Тараса Михалика нашли мертвым возле реки.