Игрок Локомотива найден мертвым

Новости спорта: Исчезнувшего игрока московского Локомотива Алексея Ломакина нашли мертвым.

Полузащитник московского Локомотива Алексей Ломакин был найден мертвым.

"Железнодорожники" посредством официального сайта уже подтвердили информацию о смерти футболиста.

Ранее стало известно, что мать 18-летнего игрока заявила в полицию о пропаже сына. По словам женщины, 30 ноября Алексей уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК Локомотив, где переночевал, а на следующий день перестал выходить на связь.

Друг футболиста Иван позже пояснил матери футболиста, что они пили спиртные напитки и он не помнит, где проводили время. Также женщина якобы уточнила полиции, что сын "иногда употребляет медицинский препарат Тропикамид, от которого поведение его становится неадекватным".

Ранее сообщалось о том, что отца украинского защитника Локомотива Тараса Михалика нашли мертвым возле реки.