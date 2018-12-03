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Стало известно, когда УЕФА внедрит систему VAR

Стало известно, когда УЕФА внедрит систему VAR
22:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил внедрить VAR в Лиге чемпионов уже с февраля 2019 года.

Внедрение системы видеопомощи арбитрам футбольных матчей (VAR) произойдет ранее ожидаемого. Об этом сообщает sport.ua.

"Исполнительный комитет УЕФА уже в ближайшее время официально объявит о введении системы видео-ассистента рефери в Лиге чемпионов с февраля 2019 года. По информации The Associated Press, вопиющие ошибки в ряде матчей группового турнира, а также готовность большинства вышедших в плей-офф клубов к внедрения VAR, заставили УЕФА не откладывать решение на старт следующего сезона, а использовать систему уже с февраля, когда начнутся первые поединки стадии плей-офф", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Лиге Европы VAR начнут применять с сезона-2019/20.

Как сообщал Укринформ, Англия последняя из стран большой футбольной пятерки согласилась на VAR. Представители клубов английской Премьер-лиги поддержали идею введения системы видеоповторов VAR. Нововведение заработает в самой богатой футбольной лиге мира со следующего сезона.

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УЕФА, Новости футбола, VAR, Видеооповторы.
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