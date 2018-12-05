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Украинский форвард Кравец забил первый гол в сезоне (Видео)

Украинский форвард Кравец забил первый гол в сезоне (Видео)
22:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер kayserisporfk

Новости спорта: Артем Кравец отличился в матче Кубка Турции.

Сегодня, 5 декабря, состоялись несколько матчей 1/16 финала Кубка Турции. В частности, Кайсериспор на выезде минимально одолел Алтай со счетом 1:2. Победный гол на счету украинца Артема Кравца, который вышел на замену во второй половине встречи.

На 66-й минуте поединка Артем классно обработал мяч вблизи чужой штрафной и мощно пробил в нижний угол ворот - вратарь не сумел справиться с филигранным ударом нападающего. 

Этот гол стал для Артема первым в сезоне. Последние пару месяцев форвард сборной Украины пропустил из-за повреждения икроножной мышцы, которое получил в контрольной игре национальной команды против Италии.

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Футбол, Видео, Новости футбола, Артем Кравец, Кубок Турции, ФК Кайсериспор.
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