Украинский форвард Кравец забил первый гол в сезоне (Видео)

Новости спорта: Артем Кравец отличился в матче Кубка Турции.

Сегодня, 5 декабря, состоялись несколько матчей 1/16 финала Кубка Турции. В частности, Кайсериспор на выезде минимально одолел Алтай со счетом 1:2. Победный гол на счету украинца Артема Кравца, который вышел на замену во второй половине встречи.

На 66-й минуте поединка Артем классно обработал мяч вблизи чужой штрафной и мощно пробил в нижний угол ворот - вратарь не сумел справиться с филигранным ударом нападающего.

Этот гол стал для Артема первым в сезоне. Последние пару месяцев форвард сборной Украины пропустил из-за повреждения икроножной мышцы, которое получил в контрольной игре национальной команды против Италии.